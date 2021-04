MotoGP, Luca Marini: “Sono sorpreso di me stesso. Non sono al 100% dopo la caduta” (Di sabato 17 aprile 2021) Luca Marini commenta le qualifiche del Gran Premio del Portogallo, terza competizione del Motomondiale 2021. L’italiano di casa Esponsorama completa all’ottavo posto la Q2, prestazione che gli permette di scattare in terza fila alle spalle dello spagnolo Aleix Espargarò (Aprilia). Il portacolori della Ducati ha mostrato la propria soddisfazione ai microfoni della propria squadra: “E’ un circuito che amo e dove anche lo scorso anno sono andato forte. Mi aspettavo di essere forte, ma non così. sono sorpreso di me stesso. Penso che questo circuito sia un po’ più facile per me perché, ci sono molte curve veloci e la gomma dietro ha un ottimo grip”. Il compagno di box di Enea Bastianini è stato vittima di una ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021)commenta le qualifiche del Gran Premio del Portogallo, terza competizione del Motomondiale 2021. L’italiano di casa Esponsorama completa all’ottavo posto la Q2, prestazione che gli permette di scattare in terza fila alle spalle dello spagnolo Aleix Espargarò (Aprilia). Il portacolori della Ducati ha mostrato la propria soddisfazione ai microfoni della propria squadra: “E’ un circuito che amo e dove anche lo scorso annoandato forte. Mi aspettavo di essere forte, ma non così.di me. Penso che questo circuito sia un po’ più facile per me perché, cimolte curve veloci e la gomma dietro ha un ottimo grip”. Il compagno di box di Enea Bastianini è stato vittima di una ...

