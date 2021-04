MotoGP, Jack Miller: “Purtroppo quest’anno non sono al 100% della mia forma fisica” (Di sabato 17 aprile 2021) sono andate in archivio, per quel che concerne il Motomondiale 2021, nella giornata di oggi, sabato 17 aprile, le ultime sessioni di prove libere e le qualifiche ufficiali del fine settimana del GP del Portogallo, disputate a Portimao e valide per la terza tappa del calendario di MotoGP, Moto2 e Moto3. Nella Q2 della classe regina davanti a tutti c’è il transalpino Fabio Quartararo su Yamaha con il crono di 1’38?862, mentre l’australiano Jack Miller su Ducati è quarto a 0?199. Il numero 43 del Ducati Lenovo Team, attualmente 9° in classifica mondiale con 14 punti dopo due gare, ha parlato al sito ufficiale della sua squadra a fine giornata: “Dopo l’operazione all’avambraccio destro ho iniziato subito il programma di riabilitazione e tutto sta procedendo come previsto“. Sulle ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021)andate in archivio, per quel che concerne il Motomondiale 2021, nella giornata di oggi, sabato 17 aprile, le ultime sessioni di prove libere e le qualifiche ufficiali del fine settimana del GP del Portogallo, disputate a Portimao e valide per la terza tappa del calendario di, Moto2 e Moto3. Nella Q2classe regina davanti a tutti c’è il transalpino Fabio Quartararo su Yamaha con il crono di 1’38?862, mentre l’australianosu Ducati è quarto a 0?199. Il numero 43 del Ducati Lenovo Team, attualmente 9° in classifica mondiale con 14 punti dopo due gare, ha parlato al sito ufficialesua squadra a fine giornata: “Dopo l’operazione all’avambraccio destro ho iniziato subito il programma di riabilitazione e tutto sta procedendo come previsto“. Sulle ...

