MotoGP | Francesco Bagnaia sfida Suzuki e Yamaha per la pole position… e Marc Marquez!

(Di sabato 17 aprile 2021) Chi centrerà laposition del Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento del Mondiale2021? Una domanda sicuramente interessante, per una risposta tutt’altro che semplice. Per quanto visto ieri nelle prime due sessioni di prove libere sembra“Pecco”il grande favorito, visto il tempo straordinario messo in bacheca dal pilota del team Ducati ufficiale, ma i rivali saranno agguerriti e numerosi come non mai. Andiamo con ordine. L’ex campione del mondo della Moto2 ha svettato nel venerdì di Portimao con un eccellente 1:39.866. Il torinese è stato l’unico ad abbattere il muro dell’1:40 e, come ben sappiamo, nel giro secco è davvero uno dei primi della pista. Alle sue spalle si stagliano i soli noti, ma non solo. Incominciamo, in rigoroso ordine di classifica, con il vincitore del Gran ...