Moto | Portogallo | la furia di Bagnaia ' Hanno rotto il '

(Di sabato 17 aprile 2021) "veramenteil c..., non c'era la bandiera gialla". E' violenta la reazione verbale di Francesco, al ritorno nei box dopo essersi visto negare la pole con il miglior tempo. Il ...

Molto felice Fabio Quartararo per la pole conquistata nel GP dia Portimao, dopo che però il miglior tempo di Bagnaia è stato cancellato. "Questa pole ha un sapore diverso, l'obiettivo era di partire dalla prima fila, ma questa pole è come se fosse di ..."Hanno veramente rotto il c..., non c'era la bandiera gialla". E' violenta la reazione verbale di Francesco Bagnaia, al ritorno nei box dopo essersi visto negare la pole con il miglior tempo. Il ...Continua il calvario di Danilo Petrucci nelle ultime posizioni, che anche nel Gp del Portogallo, sulla pista di Portimao, conquista solo la 18° posizione in qualifica: la terzultima tra i piloti scesi ...Il resoconto/commento del nostro inviato con l'imprenditore ed ex Team Manager della MotoGP. Qui, sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di Moto.it ...