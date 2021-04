Moto: Portogallo; cade Martin, bandiera rossa in FP3 (Di sabato 17 aprile 2021) Terze libere della MotoGP sul circuito di Portimao sospese per una decina di minuti a 4'11" dal termine a causa della caduta di Jorge Martin (Ducati Pramac). Il pilota spagnolo, soccorso dal personale ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 17 aprile 2021) Terze libere dellaGP sul circuito di Portimao sospese per una decina di minuti a 4'11" dal termine a causa della caduta di Jorge(Ducati Pramac). Il pilota spagnolo, soccorso dal personale ...

Advertising

motorboxcom : #MotoGP Nelle #FP3 del #PortugueseGP paura per l'incidente a Jorge #Martin. Il migliore è #Quartararo, benissimo i… - MaralbAzsc : Brutta caduta per Martin, colpito dalla sua moto - SkySport : RT @SkySportMotoGP: ? Libere 3: brutta caduta per Martin, colpito dalla sua stessa moto #PortugueseGP ???? #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP http… - SkySportMotoGP : ? Libere 3: brutta caduta per Martin, colpito dalla sua stessa moto #PortugueseGP ???? #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - susydigennaro : RT @napolimagazine: Moto: Portogallo, cade Martin, bandiera rossa in FP3 -