Advertising

motosprint : Qualifiche #MotoGP Portogallo: #Quartararo in pole, con “giallo” Bagnaia ?? - thelastcornerit : MotoGP GP Portogallo: Quartararo in pole, ma che Bagnaia! - - susydigennaro : RT @napolimagazine: Moto: Portogallo, Bagnaia retrocesso, pole a Quartararo - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Moto: Portogallo, Bagnaia retrocesso, pole a Quartararo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Moto: Portogallo, Bagnaia retrocesso, pole a Quartararo -

Ultime Notizie dalla rete : Moto Portogallo

Il francese Fabio Quartararo, in sella a una Yamaha, ha ottenuto la terza pole stagionale della MotoGp con il tempo di 1'38"862. Il miglior tempo, sul circuito di Portimao () era stato stabilito da Francesco Bagnaia che, però, è stato retrocesso in 11/a posizione, dal momento che aveva girato mentre era esposta la bandiera gialla. . 17 aprile 2021Tante offerte ti aspettano! MotoGp Qualifica 2 Portimao - GP- I tempi Pos Num PilotaTeam Tempo Gap 1 20 Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha Motogp 1:38.862 2 42 Alex Rins ..."Hanno veramente rotto il c..., non c'era la bandiera gialla". E' violenta la reazione verbale di Francesco Bagnaia, al ritorno nei box dopo essersi visto negare la pole con il miglior tempo. (ANSA) ...Il centauro francese della Yamaha partirà davanti a tutti in Portogallo: annullato il tempo di Bagnaia. Grande beffa per Pecco Bagnaia a Portimao: il ducatista aveva centrato la pole position con il t ...