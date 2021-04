Moto GP, Portimao: brutta caduta nelle libere per Martin [VIDEO] (Di sabato 17 aprile 2021) Jorge Martin (Pagina Facebook Jorge Martin Almoguera)Le terze prove libere della Moto GP, di scena a Portimao, hanno registrato un brutto incidente durante lo svolgimento delle operazioni: Jorge Martin è volato via dalla sua Moto terminando fuori pista. Una brutta caduta per Martin che è stato trasportato in ospedale. Mancavano appena quattro minuti dal termine delle libere 3, quando Jorge Martin è scivolato mentre attraversa la curva 7, uno dei punti più veloci ed insidiosi della pista di Portimao. Il pilota Pramac, dopo aver perso il controllo del suo bolide, è rotolato addosso alla sua stessa Moto, trovandosi proprio nella traiettoria della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 aprile 2021) Jorge(Pagina Facebook JorgeAlmoguera)Le terze provedellaGP, di scena a, hanno registrato un brutto incidente durante lo svolgimento delle operazioni: Jorgeè volato via dalla suaterminando fuori pista. Unaperche è stato trasportato in ospedale. Mancavano appena quattro minuti dal termine delle3, quando Jorgeè scivolato mentre attraversa la curva 7, uno dei punti più veloci ed insidiosi della pista di. Il pilota Pramac, dopo aver perso il controllo del suo bolide, è rotolato addosso alla sua stessa, trovandosi proprio nella traiettoria della ...

Advertising

FormulaPassion : #MotoGP | Incidente #Martin: pilota in ospedale e dichiarato unfit per il resto del weekend di #Portimao… - RaiSport : ?? #Portimao: a #Quartararo le #terzelibere Marc #Marquez solo 15°. Sessione sospesa per dieci minuti dopo la brutt… - sportli26181512 : MotoGP, GP Portogallo. Libere 3: brutta caduta per Martin, colpito dalla sua stessa moto: A quattro minuti dal term… - fmimolise : MotoGP. GP del Portogallo a Portimao. Le FP1 a Vinales, Marquez è terzo: Marc Marquez torna e conquista il terzo po… - FormulaPassion : #MotoGP | I risultati delle #FP3 del #PortugueseGP ???? -