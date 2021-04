Morto il cugino Itt della Famiglia Addams | era un italiano alto un metro e 19 centimetri

Advertising

E'ilItt della Famiglia Addams. L'attore italiano naturalizzato statunitense Felix Silla , famoso per aver interpretato ilItt nella prima serie televisiva di 'La Famiglia Addams' (...Aveva 84 anni, era nato in Abruzzo ed era emigrato in America negli anni Cinquanta: al suo attivo anche piccole parti in grandi produzioni hollywoodiane, da Star Wars a Indiana JonesPer tutti Felix Silla era il Cugino Itt della serie tv "La Famiglia Addams". L'attore è morto a causa di un cancro al pancreas all’età di 84 anni. A dare l'annuncio è stato il collega Gil Gerard. L'ar ...Il mondo del cinema è in lutto per la scomparsa dell'attore Felix Silla. Addio allo storico cugino Itt della famiglia Addams ...