Modena | restituito dipinto del seicento trafugato 22 anni fa

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Modena restituito

La Gazzetta di Modena

... Lucia e Apollonia" , realizzato da un artista modenese vissuto nel XVII secolo, è stato...contenute nella Banca dati ha condotto i militari a un furto avvenuto in provincia dinella ...... Lucia e Apollonia", realizzato da un artista modenese vissuto nel XVII secolo, è stato...contenute nella Banca dati ha condotto i militari a un furto avvenuto in provincia dinella ...E' stato ritrovato e restituito al parroco della Chiesa di Castelvecchio di Prignano sulla Secchia (Modena), don Andrea Pattuelli, dal Nucleo per la tutela del patrimonio culturale ("Tpc") di Perugia, ...Un quadro del Seicento trafugato 22 anni fa in una chiesa della provincia di Modena è stato individuato a Foligno e quindi sequestrato e restituito ai legittimi proprietari. Denunciato un commerciante ...