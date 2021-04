Minecraft | Mojang vuole combattere razzismo e disuguaglianza sociale – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di sabato 17 aprile 2021), lo sviluppatore die inquinamento supportando diverse associazioni a scopo benefico.., lo sviluppatore di, ha recentemente presentato la campagna Saving the World with. Si tratta di una serie di iniziative pensate peril, lae l’inquinamento. A presentare l’iniziativa è stata la Corporate Vice President dipresso, Helen Chiang, che ha detto che l’obiettivo è quello di “ispirare il mondo che vogliamo vedere”. “Crediamo che abbiamo la responsabilità di ...

Ora peròconvuole cambiare le cose. Chiang ha ammesso che attualmente il mondo è dominato da ingiustizie sociali e razziali, non sono presenti giustizie in tal senso e l'obiettivo ...Ci vorrà ancora un po' per mettere le mani su Caves & Cliffs , l'attesissima nuova espansione di. Lo ha dichiaratoin un nuovo video. Serve più tempo, quindi non sarà rispettate la ...Mojang, lo sviluppatore di Minecraft, vuole combattere razzismo, disuguaglianza sociale e inquinamento supportando diverse associazioni a scopo benefico.. Mojang, lo sviluppatore di Minecraft, ha rece ...Mojang ha aggiornato i giocatori di Minecraft sullo stato dell'attesissima espansione Caves & Cliffs. La pubblicazione è stata rinviata, perché il progetto richiedere più tempo per far sì che tutte le ...