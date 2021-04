Mille bauli in piazza del Popolo: da Renato Zero a Emma, anche gli artisti contro il governo Draghi (video) (Di sabato 17 aprile 2021) Col governo giallorosso erano stati silenti e titubanti. Ora che al governo ci sono anche gli odiati Berlusconi e Salvini, anche gli artisti rossi possono dare fiato alle trombe. Sono scesi in piazza per denunciare la grave crisi che il settore vive ormai da oltre un anno. Mille bauli oggi è arrivata piazza del Popolo a Roma. Partita in sordina, a ottobre 2020 a Milano, con vaghe richieste “al mondo della politica”, sei mesi dopo è diventata una manifestazione contro il governo Draghi. Mille bauli, 1500 operatori registrati, circa 200 volontari oggi nel flash mob organizzato in piazza del Popolo a ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 aprile 2021) Colgiallorosso erano stati silenti e titubanti. Ora che alci sonogli odiati Berlusconi e Salvini,glirossi possono dare fiato alle trombe. Sono scesi inper denunciare la grave crisi che il settore vive ormai da oltre un anno.oggi è arrivatadela Roma. Partita in sordina, a ottobre 2020 a Milano, con vaghe richieste “al mondo della politica”, sei mesi dopo è diventata una manifestazioneil, 1500 operatori registrati, circa 200 volontari oggi nel flash mob organizzato indela ...

Advertising

HuffPostItalia : Mille bauli in Piazza del Popolo a Roma: la protesta del mondo dello spettacolo - paoloigna1 : RT @IlMattinoFoggia: A #Roma mille #bauli in piazza per far tornare a vivere il mondo dello spettacolo - SecolodItalia1 : Mille bauli in piazza del Popolo: da Renato Zero a Emma, anche gli artisti contro il governo Draghi (video)… - fiorellaqueen91 : RT @romatoday: Roma capitale delle proteste, Bauli in piazza: 'In mille per gli aiuti al mondo dello spettacolo' - fiorellaqueen91 : RT @HuffPostItalia: Mille bauli in Piazza del Popolo a Roma: la protesta del mondo dello spettacolo -