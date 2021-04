Milano: Sala presenta sua lista, logo richiama Olimpiadi (Di sabato 17 aprile 2021) Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che si è ricandidato per un secondo mandato ha presentato la sua lista civica, 'Beppe Sala sindaco', che nel logo, un cerchio, richiama i colori delle Olimpiadi ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 aprile 2021) Il sindaco di, Giuseppe, che si è ricandidato per un secondo mandato hato la suacivica, 'Beppesindaco', che nel, un cerchio,i colori delle...

Advertising

DSantanche : 300 persone assembrate nei giorni di preghiera fuori dalle moschee abusive: che cosa è successo? Cosa aspettiamo a… - UffailnickA : @rep_milano Ci sarà qualcuno che liberi #milano da #Sala! Povera, sporca, emarginante Se non sei della 'compagnia… - CorriereQ : Milano: Sala, Albertini candidato non sarebbe sorpresa - CorriereQ : Milano: Sala presenta sua lista, logo richiama Olimpiadi - sole24ore : Milano, Beppe Sala presenta la sua lista in vista delle elezioni. Ecco i nomi -