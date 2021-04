Milano: provoca incendio per vendetta nella sua ex azienda, arrestato un 43enne (Di sabato 17 aprile 2021) Ha provocato un incendio all'interno del capannone di un'azienda operante nel settore della pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti nel territorio della provincia di Milano causando danni ingenti... Leggi su feedpress.me (Di sabato 17 aprile 2021) Hato unall'interno del capannone di un'operante nel settore della pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti nel territorio della provincia dicausando danni ingenti...

Ultime Notizie dalla rete : Milano provoca Milano: provoca incendio per vendetta nella sua ex azienda, arrestato un 43enne Ha provocato un incendio all'interno del capannone di un'azienda operante nel settore della pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti nel territorio della provincia di Milano causando danni ingenti e la distruzione di 14 mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti ed il lavaggio delle strade. I carabinieri di Rozzano, grazie alle analisi dei filmati di ...

