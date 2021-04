Milano, pedopornografia e atti sessuali con minorenne: nei guai sei giovani (Di sabato 17 aprile 2021) Nell’ambito dell’Operazione "Cometa", la Polizia Postale di Milano e Brescia ha denunciato sei giovani tra i 18 e i 26 anni per pedopornografia. pedopornografia, Operazione Cometa: 6 denunciati a Milano per foto e video di una 14enne nuda su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 17 aprile 2021) Nell’ambito dell’Operazione "Cometa", la Polizia Postale die Brescia ha denunciato seitra i 18 e i 26 anni per, Operazione Cometa: 6 denunciati aper foto e video di una 14enne nuda su Notizie.it.

TommyBrain : Sputnik:Pedopornografia, operazione della Polizia Postale tra Milano e Brescia: sei denunce - IacobellisT : Sputnik:Pedopornografia, operazione della Polizia Postale tra Milano e Brescia: sei denunce - PAOLOMAZZONI14 : Pedopornografia, foto e video di 14enne nuda in chat: 6 denunce a Milano e Brescia, le attiravano sui social - AnsaLombardia : Pedopornografia on line, 6 denunce per foto, video e chat. Attività investigative della Polizia Postale di Brescia… - Yogaolic : #Milano Adescata in chat: la polizia postale scopre giro di pedopornografia -