Milano, muore di Covid il comandante della stazione di Peschiera Borromeo: aveva 47 anni (Di sabato 17 aprile 2021) Ennesima vittima di nell'Arma dei . È il Maresciallo Maggiore , deceduto nella serata di ieri dopo aver contratto il virus e aver lottato per diverso tempo. 'Stefano, 47 anni, marchigiano, è stato ... Leggi su leggo (Di sabato 17 aprile 2021) Ennesima vittima di nell'Arma dei . È il Maresciallo Maggiore , deceduto nella serata di ieri dopo aver contratto il virus e aver lottato per diverso tempo. 'Stefano, 47, marchigiano, è stato ...

Advertising

leggoit : Lite in famiglia finisce in tragedia, padre interviene a sedare i cugini e muore d'infarto - ilmessaggeroit : #milano, muore per #covid il comandante della stazione di Peschiera Borromeo: aveva 47 anni - gisellaruccia : @silay110372 Mai come quella sbiellata della mia vicina di casa che, da mane a notte è in casa in pigiama, e sul su… - filippocioni : 'Le cose che vedo mica le dico Le tengo dentro Fanculo all'amico io non mi fido Sguardi di sfida si me la rido Gara… - SpioneValerio : 16 aprile 1973: rogo di Primavalle, muoiono Stefano e Virglio Mattei; 16 aprile 1975: scontri di piazza Cavour a Mi… -