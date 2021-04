Milano | marocchino precipita da un balcone per sfuggire a un controllo Covid e si frattura il bacino

(Di sabato 17 aprile 2021) Brutta disavventura per un ragazzo. È caduto da unpera unper le misure anti, riportando unadel. E’ accaduto venerdì sera al un ragazzo magrebino di 20 anni a Corsico nel Milanese. La vicenda è avvenuta ieri sera, quando una pattuglia di carabinieri è intervenuta in via IV Novembre, dopo la segnalazione di un condomino al 112. Il vicino ha richiesto l’intervento dei militari a causa di schiamazzi provenienti da un appartamento al sesto piano del palazzo. Unin fuga I militari arrivati sul posto dopo aver bussato hanno atteso alcuni minuti senza però ricevere alcuna risposta. Solo dopo un po’ di tempo due donne di origini marocchine, maggiorenni, hanno ...

Advertising

RItalia_N : Milano, violenta sommossa e guerriglia multietnica a San Siro: indagato il rapper marocchino Neima Ezza (Video): - Nicola23453287 : RT @noitre32: Milano, violenta sommossa e guerriglia multietnica a San Siro: indagato il rapper marocchino Neima Ezza (Video): https://t.co… - pacomarina6 : RT @NoiconSalviniSp: RIVOLTA ISLAMICA A MILANO: RAPPER MAROCCHINO ARMATO DI MACHETE CONTRO POLIZIOTTI – VIDEO - Nicol79938739 : RT @noitre32: Milano, violenta sommossa e guerriglia multietnica a San Siro: indagato il rapper marocchino Neima Ezza (Video): https://t.co… - noitre32 : Milano, violenta sommossa e guerriglia multietnica a San Siro: indagato il rapper marocchino Neima Ezza (Video): -

Ultime Notizie dalla rete : Milano marocchino

Il Fatto Quotidiano

Cesare Giuzzi per 'www.corriere.it' assembramenti e risse tra ragazzini9 Mentre gli amici lanciano pietre e bastoni contro la polizia, Kazir Siffedine, in arte Zefe, 20 anni, rapper, impugna un machete e lo sventola in ...Undi 20 anni ha riportato la frattura del bacino dopo essere precipitato mentre si calava ... intervenuti in un appartamento a Corsico () per la segnalazione di una festa. I militari ...Cesare Giuzzi per "www.corriere.it" assembramenti e risse tra ragazzini milano 9 Mentre gli amici lanciano pietre e bastoni contro la polizia, Kazir Siffedine, in arte Zefe, 20 anni, rapper marocchino ...Durante un controllo anti Covid dei carabinieri di Buccinasco (Milano) in un appartamento di Corsico, un ragazzo di 20 anni è precipitato dal tubo ...