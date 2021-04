Milano: lite tra 4 donne nei pressi della metro, 49enne arrestata (Di sabato 17 aprile 2021) Milano, 17 apr. (Adnkronos) - Ha dato vita, insieme ad altre tre donne, ad una rissa, a Milano. Per questo è stata arrestata per i reati di rissa e lesioni personali. E' accaduto a una pregiudicata 49enne di origine marocchina. I fatti risalgono al 2008 quando, insieme ad altre tre connazionali, la donna era rimasta coinvolta in una lite ben presto sfociata in rissa nei pressi della fermata della metropolitana San Donato. A seguito dell'intervento delle forze dell'ordine, le quattro erano state trasportate in due nosocomi milanesi. I carabinieri del comando stazione di Castelverde hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Milano lo scorso 15 aprile. La donna dovrà ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021), 17 apr. (Adnkronos) - Ha dato vita, insieme ad altre tre, ad una rissa, a. Per questo è stataper i reati di rissa e lesioni personali. E' accaduto a una pregiudicatadi origine marocchina. I fatti risalgono al 2008 quando, insieme ad altre tre connazionali, la donna era rimasta coinvolta in unaben presto sfociata in rissa neifermatapolitana San Donato. A seguito dell'intervento delle forze dell'ordine, le quattro erano state trasportate in due nosocomi milanesi. I carabinieri del comando stazione di Castelverde hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dal tribunale dilo scorso 15 aprile. La donna dovrà ...

