Milan sui social – Calabria scalpita e si prepara al rientro

(Di sabato 17 aprile 2021), terzino del, ha pubblicato sul proprio profilo Twitter delle foto in allenamento: pronto a tornare in campo molto presto.

Advertising

PianetaMilan : .@acmilan sui social – Giornata di push-up a #Milanello: le foto - zazoomblog : Milan sui social – Giornata di push-up a Milanello: le foto - #Milan #social #Giornata #push-up - RoccoCommisso6 : @ManueleBruzzi1 @BaccalaroSimone @mpesquet1 @FrancescoOrdine Perché voi le plusvalenze le fate sui giocatori di val… - infoitsport : Milan, trovato il post-Donnarumma: valutazione sui 18 milioni di euro - walnut_85 : Ma è vera sta notizia di D'Ambrosio al Milan o è la solita puttanata che gira sui social? -

Ultime Notizie dalla rete : Milan sui

... mantiene ancora in bilico il suo rinnovo di contratto con il. Di lui e di altri casi ...verificare delle variazioni al palinsesto in relazione alla diversa durata degli eventi in ondacanali *......ALLEANZA - Il trequartista turco e il portierone della Nazionale sono stati più recentemente accostati a un club da sempre molto vigilepossibili colpi a parametro come la Juventus, che col...Per il lunch match della domenica contro il Milan, Davide Ballardini ritrova dopo la squalifica Strootman, assente nella sfida contro la Juventus. Al posto dello svedese, squalificato, il tecnico Stef ...Christian Vieri, nella sua Bobo Tv su Twitch, ha avuto modo di elogiare una delle sue storiche ex squadre da calciatore, ossia l'Inter di Antonio Conte, lan ...