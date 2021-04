Milan-Genoa | Pioli | “Donnarumma? Pensiamo soltanto al campo | vogliamo vincere”

(Di sabato 17 aprile 2021) Stefanoha presentatoin conferenza stampa, delineando le difficoltà specifiche della sfida per la trentunesima giornata della Serie A 2020/2021. L’allenatore italiano ha inoltre affrontato vari argomenti inerenti al mondo rossonero, dal rendimento dei singoli alle situazioni extra-, virando infine sugli obiettivi delnel finale di campionato. Di seguito le fasi salienti delle dichiarazioni recenti di, il quale si è pronunciato su argomenti delicati da fronteggiare. IBRAHIMOVIC E MANDZUKIC – “Ibrahimovic? Con lui ho avuto lo stesso atteggiamento che ho adottato con gli altri calciatori, nulla di differente nel nostro rapporto. L’ho visto attento, partecipe, come sempre peraltro. Mandzukic? Penso che sia un giocatore forte e dai valori importanti. Il ...

Advertising

Gazzetta_it : #Scamacca a San Siro: il #Milan fa l'esame al gigante che studia da vice #Ibrahimovic - Inter_es : Suma y sigue ?? ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo ?… - Fantacalcio : Milan-Genoa: la conferenza di Ballardini - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GENOA - Ballardini: 'Ibrahimovic si fa sentire anche se non c'è, Milan forte a prescindere' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Pioli: 'Col Genoa vogliamo tornare al successo a San Siro' -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Genoa

Contro ilall'andata a dicembre l'ex Destro, con una doppietta, aveva sorpreso il, che si era poi salvato con Kalulu e Calabria. Adesso Stefano Pioli sa che la sua squadra non può commettere errori ...Stefano Pioli, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il: le sue dichiarazioni Stefano Pioli, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il. Ecco le sue dichiarazioni verso la gara. MANDZUKIC O LEAO ...Il Milan affronterà domani alle ore 12.30 al Meazza in San Siro il Genoa del tecnico Davide Ballardini. In conferenza stampa ha parlato, da Milanello, l'allenatore dei rossoneri ...Dal Parma al Genoa, dal Tardini a San Siro dov'è necessario tornare a vincere. Dal nostro stadio passerà gran parte di questo fondamentale finale di stagione: domenica 18 aprile, alle 12.30, i rossone ...