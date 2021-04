Michel Foucault | il guru dei campus americani sotto accusa

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 17 aprile 2021) C’era Herbert Marcuse, che a Berkeley annunciava che viviamo in un regime di falsa tolleranza. “Marcuse è il progenitore del progressismo woke”, scrive Damon Linker su The Week di marzo. Della stessa opinione Joseph Epstein sul Wall Street Journal: “Il sogno di Marcuse si è avverato”. Il filosofo francofortese è anche sul primo settimanale tedesco Die Zeit di qualche giorno fa in uno speciale sulla censura in America. Il “mercato delle idee”, sentenziò Marcuse, è in mano a coloro che hanno interesse a perpetuare una politica repressiva, da qui il diritto naturale alla resistenza per le minoranze oppresse. Siamo in piena cancel culture, l’idea che la libertà di parola sia semplicemente una forma di discriminazione. Non solo. In chiusura al suo best seller del 1967 “L’uomo a una dimensione”, Marcuse immagina il “Grande Rifiuto” provenire da “coloro che formano la base della piramide ...