“Mi licenziava tutti i giorni” | la tata Cecilia racconta Zorzi | da bambino a Vip

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 17 aprile 2021) Una nuova prospettiva su Tommasoè sofferta da, la suaperuviana che lo conosce sin da. In un’intervista esclusiva rilasciata a ‘Chi’ laun Tommasoinedito, visto da un’angolazione molto tenera e familiare. LEGGI ANCHE => “Per un periodo non ci siamo parlati”:e la lite con Elettra Lamborghini (ormai acqua passata) L’affetto dellaper Tommasoè arrivata in Italia in cerca di lavoro nel 1994 e ha iniziato da subito a lavorare per la famiglia di Tommaso, che all’epoca aveva tre anni. Una sorta di seconda mamma per il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello ...