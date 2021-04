Meteo Weekend dal sapore invernale fra TEMPORALI e anche NEVE (Di sabato 17 aprile 2021) La perturbazione transitata sul Basso Mediterraneo, dopo aver coinvolto il Sud Italia, si è spostata verso levante con il minimo depressionario associato ora tra lo Ionio al largo e l’Egeo. Questa circolazione ciclonica sta però contribuendo a richiamare ulteriori masse d’aria fredda dall’Europa Centro-Orientale. TEMPORALI e NEVE a quote basse nel corso del WeekendUn nocciolo d’aria molto fredda in quota ha fatto ingresso dalla Francia verso il Mediterraneo, in direzione delle Baleari. Nel corso del Weekend questa spirale fredda si porterà più direttamente sui mari italiani, dove alimenterà e ravviverà un contesto depressionario particolarmente instabile. Il contesto barico a livello europeo vede sempre l’anticiclone sbilanciato verso l’Europa Settentrionale. L’asse del promontorio anticiclonico si protende dal Regno ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 17 aprile 2021) La perturbazione transitata sul Basso Mediterraneo, dopo aver coinvolto il Sud Italia, si è spostata verso levante con il minimo depressionario associato ora tra lo Ionio al largo e l’Egeo. Questa circolazione ciclonica sta però contribuendo a richiamare ulteriori masse d’aria fredda dall’Europa Centro-Orientale.a quote basse nel corso delUn nocciolo d’aria molto fredda in quota ha fatto ingresso dalla Francia verso il Mediterraneo, in direzione delle Baleari. Nel corso delquesta spirale fredda si porterà più direttamente sui mari italiani, dove alimenterà e ravviverà un contesto depressionario particolarmente instabile. Il contesto barico a livello europeo vede sempre l’anticiclone sbilanciato verso l’Europa Settentrionale. L’asse del promontorio anticiclonico si protende dal Regno ...

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Weekend METEO - PRIMAVERA ancora in affanno, nuove PIOGGE e TEMPERATURE fresche per il periodo Oggi molte nubi al centro - nord, qualche fenomeno al sud Meteo " La giornata odierna risulterà ... manterrà attivo un flusso umido meridionale anche nel corso del weekend. Nella giornata odierna un ...

METEO ITALIA: WEEKEND tra sole e maltempo, ecco tutte le previsioni nei dettagli Meteo weekend: tempo in gran parte stabile per oggi sull'Italia, nuovo peggioramento atteso per domani. Meteo Italia, situazione attuale Centro di bassa pressione con la caratteristica forma ad ...

METEO – PRIMAVERA ancora in affanno, nuove PIOGGE e TEMPERATURE fresche per il periodo PRIMAVERA ancora in affanno, nuove PIOGGE e TEMPERATURE fresche per il periodo; i dettagli meteo per i prossimi giorni ...

