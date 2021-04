Meteo, un weekend all’insegna della pioggia e del freddo (Di sabato 17 aprile 2021) Colpo di coda della stagione fredda. Questo weekend sarà all’insegna della pioggia, della grandine e del freddo in tutta Italia: le temperature saranno più invernali che primaverili. Se l’alta pressione rimane tra il Regno Unito e la Scandinavia, l’anticiclone favorisce l’afflusso delle correnti fredde dal Nord verso il Mediterraneo. Leggi su vanityfair (Di sabato 17 aprile 2021) Colpo di coda della stagione fredda. Questo weekend sarà all’insegna della pioggia, della grandine e del freddo in tutta Italia: le temperature saranno più invernali che primaverili. Se l’alta pressione rimane tra il Regno Unito e la Scandinavia, l’anticiclone favorisce l’afflusso delle correnti fredde dal Nord verso il Mediterraneo.

METEO Italia. Vortice freddo fino a inizio settimana, poi novità importanti Questa fase interlocutoria avrà però i giorni contati, dato che già entro il weekend l'Italia ... ULTERIORI TENDENZE METEO Il meteo si manterrà fortemente dinamico l'ultima parte d'aprile. Ci sarà ...

Meteo, un weekend all’insegna della pioggia e del freddo Sabato il cattivo tempo colpirà soprattutto il Sud e la Sardegna, domenica le condizioni climatiche peggioreranno ancora. Caldo dalla prossima settimana ...

Previsioni meteo Abruzzo del 17 aprile Le previsioni meteo in Abruzzo di sabato 17 aprile: weekend segnato da una nuova perturbazione. SITUAZIONE: Sulla nostra penisola la pressione è in ulteriore diminuzione a causa dell’avvicinamento di ...

