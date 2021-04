Meteo Torino, freddo per il periodo e rovesci (Di sabato 17 aprile 2021) A Torino continueranno a mancare le precipitazioni organizzate e durature, una situazione derivante anche dalla protezione dell’arco alpino, che durante la stagione invernale attenua gli effetti delle perturbazioni provenienti dall’Oceano Atlantico. Nella giornata di domenica si potrebbe verificare qualche piovasco, così pure anche nei primi giorni della prossima settimana, con le temperature che continueranno rimanere sotto la media. Un lieve cenno al miglioramento si potrebbe verificare nel corso della settimana, anche se però il rischio di precipitazioni sembra rimanere sempre superiore al 50%. Domenica 18: poco nuvoloso. Temperatura da 3°C a 15°C Possibilità di precipitazioni 70% Vento: in media da Est 3 Km/h, raffiche massime 18 Km/h Lunedì 19: nubi sparse. Temperatura da 6°C a 14°C Possibilità di precipitazioni 70% Vento: in media da Sud/Sud-Est 2 Km/h, ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 17 aprile 2021) Acontinueranno a mancare le precipitazioni organizzate e durature, una situazione derivante anche dalla protezione dell’arco alpino, che durante la stagione invernale attenua gli effetti delle perturbazioni provenienti dall’Oceano Atlantico. Nella giornata di domenica si potrebbe verificare qualche piovasco, così pure anche nei primi giorni della prossima settimana, con le temperature che continueranno rimanere sotto la media. Un lieve cenno al miglioramento si potrebbe verificare nel corso della settimana, anche se però il rischio di precipitazioni sembra rimanere sempre superiore al 50%. Domenica 18: poco nuvoloso. Temperatura da 3°C a 15°C Possibilità di precipitazioni 70% Vento: in media da Est 3 Km/h, raffiche massime 18 Km/h Lunedì 19: nubi sparse. Temperatura da 6°C a 14°C Possibilità di precipitazioni 70% Vento: in media da Sud/Sud-Est 2 Km/h, ...

Advertising

CorriereQ : Meteo Torino, freddo per il periodo e rovesci - MarcoFerrante82 : @mweilx @CalcioFinanza Beh certo,gli Agnelli a Torino (e non solo) decidono anche il meteo;purtroppo per fare un'op… - massimo_san : RT @SkyTG24: Le previsioni meteo del weekend a Torino dal 17 al 18 aprile - SkyTG24 : Le previsioni meteo del weekend a Torino dal 17 al 18 aprile - infoitinterno : Meteo a Torino: le previsioni di oggi 16 aprile -