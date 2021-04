Meteo Roma | previsioni di domenica 18 aprile | temporali

(Di sabato 17 aprile 2021) Ledi questo weekend non sono delle migliori, infatti anche la giornata di oggi, sabato 17, sarà caratterizzata da molte nuvole. Ildidi domani,182021, sarà però ancora peggiore. Gli esperti infatti attendono dei fenomeni temporaleschi sulla Capitale nel corso delle ore pomeridiane. Questi rovesci saranno brevi e nella sera arriveranno delle schiarite. Anche lunedì 19infatti ci saranno delle piogge alternate a schiarite.di18Ildiper la giornata di182021 mostra una ...

Roma__SPQR : Meteo a Roma e nel Lazio, torna la pioggia: l'allerta della protezione civile - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Maltempo Lazio, allerta meteo gialla per domani: pioggia e temporali - quartomiglio : DOMENICA di MALTEMPO con ALLERTA GIALLA della PROTEZIONE CIVILE - LinaVadal : RT @ilmessaggeroit: Roma, esplode la voglia di estate ma domani è allerta meteo: arriva la pioggia - ilmessaggeroit : Roma, esplode la voglia di estate ma domani è allerta meteo: arriva la pioggia -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Roma

Le previsioninel dettaglio di domenica 18 aprile Nord Ovest Cielo prevalentemente coperto ... Temperature massime: 14° a Cagliari, 15° a Firenze e. Sud e Isole Generali condizioni di ...Temperatura da 9°C a 20°C Vento: in media da Nord/Nord - Ovest 10 Km/h , raffiche massime 20 Km/h Previsioniaggiornate 24/24 per" Diretta24/24 ore per