METEO Italia. Vortice freddo fino a inizio settimana, poi novità importanti (Di sabato 17 aprile 2021) METEO SINO AL 23 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE Correnti fredde artiche affluiscono verso l’Italia ed il Mediterraneo dove contrastano con masse d’aria più umide e temperate che risalgono dalle latitudini nord-africane. Una perturbazione è transitata sul Sud Italia, legata ad una depressione sta facendo da calamita per ulteriori masse d’aria fredda in arrivo dall’Europa Centro-Orientale. Lo scenario METEO resterà compromesso ancora per alcuni giorni, a causa della persistenza di una circolazione ciclonica alimentata dall’aria fredda. Un nocciolo d’aria molto fredda in quota ha fatto ingresso dalla Francia verso il Mediterraneo e contribuirà a ravvivare un contesto depressionario particolarmente instabile dal sapore quasi invernale. Scenario atteso nei primi giorni della nuova settimana ANOMALO ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 17 aprile 2021)SINO AL 23 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE Correnti fredde artiche affluiscono verso l’ed il Mediterraneo dove contrastano con masse d’aria più umide e temperate che risalgono dalle latitudini nord-africane. Una perturbazione è transitata sul Sud, legata ad una depressione sta facendo da calamita per ulteriori masse d’aria fredda in arrivo dall’Europa Centro-Orientale. Lo scenarioresterà compromesso ancora per alcuni giorni, a causa della persistenza di una circolazione ciclonica alimentata dall’aria fredda. Un nocciolo d’aria molto fredda in quota ha fatto ingresso dalla Francia verso il Mediterraneo e contribuirà a ravvivare un contesto depressionario particolarmente instabile dal sapore quasi invernale. Scenario atteso nei primi giorni della nuovaANOMALO ...

Meteo con TENDENZE PESSIME, altro che Primavera ... potrebbe poi essere calamitata dalla genesi di depressioni mediterranee e ciò rappresenterà una complicanza in più per l'evoluzione meteo sull'Italia. Si preannuncia quindi una lunga fase ...

