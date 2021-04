Meteo Italia al 30 aprile, caldo e NUBIFRAGI (Di sabato 17 aprile 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Fino a metà della prossima settimana dovremo fare i conti con un quadro Meteo climatico decisamente più invernale che non primaverile. Il freddo, la seconda volta durante il mese, sta invadendo massicciamente l’Europa centro meridionale in seguito a un poderoso blocco anticiclonico che ha inibito il transito delle perturbazioni atlantiche nel vecchio continente. L’ampia lacuna barica che si sta scavando terrà sotto anche le nostre regioni, laddove le temperature si manterranno inferiori alle medie stagionali e non mancheranno precipitazioni localmente intense. Il blocco anticiclonico cederà tra circa una settimana e sarà quello il momento in cui avverranno altri profondi cambiamenti della circolazione atmosferica. Cambiamenti che dovrebbero condurci verso fine mese in compagnia di una spiccata variabilità ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 17 aprile 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Fino a metà della prossima settimana dovremo fare i conti con un quadroclimatico decisamente più invernale che non primaverile. Il freddo, la seconda volta durante il mese, sta invadendo massicciamente l’Europa centro meridionale in seguito a un poderoso blocco anticiclonico che ha inibito il transito delle perturbazioni atlantiche nel vecchio continente. L’ampia lacuna barica che si sta scavando terrà sotto anche le nostre regioni, laddove le temperature si manterranno inferiori alle medie stagionali e non mancheranno precipitazioni localmente intense. Il blocco anticiclonico cederà tra circa una settimana e sarà quello il momento in cui avverranno altri profondi cambiamenti della circolazione atmosferica. Cambiamenti che dovrebbero condurci verso fine mese in compagnia di una spiccata variabilità ...

Advertising

zazoomblog : Meteo Italia al 30 aprile caldo e NUBIFRAGI - #Meteo #Italia #aprile #caldo - Ultron65 : RT @iconaclima: Il clima è ancora generalmente fresco sull'#Italia per il periodo, ma con l'inizio della prossima settimana inizierà a camb… - iconaclima : Il clima è ancora generalmente fresco sull'#Italia per il periodo, ma con l'inizio della prossima settimana inizier… - Allerta_Meteo : Bollettino di criticità Allerta Meteo in #Italia per domani 18/04/2021, diramato dal @DPCgov il 17/04/2021 14:20 Ri… - Allerta_Meteo : Aggiornamento del bollettino di criticità Allerta Meteo in #Italia per oggi 17/04/2021, diramato dal @DPCgov il 17/… -