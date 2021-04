METEO | grandine devastante | iniziano le prime tempeste Rischio Italia

Leggi su meteogiornale

(Di sabato 17 aprile 2021) https://vimeo.com/441752303 Quando masse d’aria molto differenti si incontrano in un’area, le condizionipeggiorano, diventano instabili e si formano temporali anche di importante intensità, con turbini, raffiche di vento violentissime, grandinate eelettriche. Il video che vediamo è solo di repertorio, e intende essere rappresentativo su come possa essere violenta la natura di un temporale. Ladi grosse dimensioni può causare ingenti danni anche in, dove ogni anno abbiamo decine e decine di segnalazioni. Mentre in Europa il bilancio è davvero imponente, per via pure della densità elevata di popolazione. E quando super temporali interessano aree metropolitane, a pagare i maggiori danni sono gli automobilisti. L'articolo proviene daGiornale.