(Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Protezione Civile della Regioneha emesso un avviso dicon criticità idrogeologica di colore Giallo per piogge e temporali. L’è valida12 di, domenica 18 aprile, alle 12 di lunedì 19 aprile. Su tutte le zone della Regione, ad esclusione di Alta Irpinia, Sannio e Tanagro) si prevedono locali rovesci e temporali che, in alcuni punti, potrebbero essere anche intensi. Le precipitazioni saranno accompagnate da raffiche di vento. Sono possibili, inoltre, fulmini e grandine. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Meteo, allerta gialla in #Campania dalle 12 di domani ** - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MALTEMPO - Regione Campania, allerta meteo dalle 12 di domenica 18 aprile alle 12 di lunedì 19 aprile - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MALTEMPO - Regione Campania, allerta meteo dalle 12 di domenica 18 aprile alle 12 di lunedì 19 aprile - susydigennaro : RT @napolimagazine: MALTEMPO - Regione Campania, allerta meteo dalle 12 di domenica 18 aprile alle 12 di lunedì 19 aprile - apetrazzuolo : MALTEMPO - Regione Campania, allerta meteo dalle 12 di domenica 18 aprile alle 12 di lunedì 19 aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo allerta

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso dicon criticità idrogeologica di colore giallo per piogge e temporali valevole dalle 12 di domani, domenica 18 aprile, alle 12 di lunedì 19 aprile. Su tutte le zone, ad esclusione della 4 (...La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso dicon criticità idrogeologica di colore Giallo per piogge e temporali valevole dalle 12 di domani, domenica 18 aprile, alle 12 di lunedì 19 aprile. Su tutte le zone, ad esclusione della 4 (...StampaLa Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di colore Giallo per piogge e temporali valevole dalle 12 di domani, domenica 18 apr ...Allerta meteo di 24 ore in Campania per forti temporali, raffiche di vento e temporali. L’allerta, di colore giallo, entrerà in vigore dalle 12 di domani, domenica 18 aprile, fino alle 12 di lunedì 19 ...