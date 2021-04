Mercato Juventus, nuovo possibile scambio: Szczesny per un mediano (Di sabato 17 aprile 2021) Mercato Juventus – La Juventus è già concentrata al Mercato della prossima stagione, per ritornare a vincere lo Scudetto il prossimo anno. Importanti novità sul fronte Szczesny. Come vi abbiamo rivelato in più di una circostanza, la Juventus ha rotto gli indugi per Gianluigi Donnarumma. Al quale avrebbe offerto un ricco contratto quadriennale. Ciò metterebbe seriamente in discussione la posizione del polacco, che ha recentemente firmato un ricco prolungamento contrattuale fino al 2024, ma che nulla vieta che possa essere ceduto. Mercato Juventus, scambio Szczesny-Paredes Le esigenze del bilancio impongono scelte difficili e dolorose, e la Vecchia Signora a malincuore potrebbe decidere di cedere l’ex Roma. ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 17 aprile 2021)– Laè già concentrata aldella prossima stagione, per ritornare a vincere lo Scudetto il prossimo anno. Importanti novità sul fronte. Come vi abbiamo rivelato in più di una circostanza, laha rotto gli indugi per Gianluigi Donnarumma. Al quale avrebbe offerto un ricco contratto quadriennale. Ciò metterebbe seriamente in discussione la posizione del polacco, che ha recentemente firmato un ricco prolungamento contrattuale fino al 2024, ma che nulla vieta che possa essere ceduto.-Paredes Le esigenze del bilancio impongono scelte difficili e dolorose, e la Vecchia Signora a malincuore potrebbe decidere di cedere l’ex Roma. ...

