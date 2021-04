Mercato immobiliare Milano: prezzi +2,8% nel 2020 (Di sabato 17 aprile 2021) Milano – Secondo le analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, nel secondo semestre del 2020 i valori immobiliari a Milano hanno registrato un aumento dello 0,8% e tutto l’anno si chiude con +2,8%. Ha rallentato, quindi, la crescita dei valori la metropoli che aveva chiuso il 2019 con prezzi in aumento del 13%. Semicentro e periferia reggono, il Centro soffre la mancanza di investitori. Le ultime indagini, infatti, presentano una città specchio degli effetti della pandemia: le zone semicentrali e periferiche, infatti, hanno avuto risultati migliori rispetto a quelle centrali che hanno risentito della mancanza di investitori, passati dal 26,8% del 2019 al 24,1% del 2020. Tra le macroaree che hanno subito questo trend ci sono Stazione Centrale-Fulvio Testi (-1,7%) e Navigli-Famagosta (-2,2%). Negli ... Leggi su lopinionista (Di sabato 17 aprile 2021)– Secondo le analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, nel secondo semestre deli valori immobiliari ahanno registrato un aumento dello 0,8% e tutto l’anno si chiude con +2,8%. Ha rallentato, quindi, la crescita dei valori la metropoli che aveva chiuso il 2019 conin aumento del 13%. Semicentro e periferia reggono, il Centro soffre la mancanza di investitori. Le ultime indagini, infatti, presentano una città specchio degli effetti della pandemia: le zone semicentrali e periferiche, infatti, hanno avuto risultati migliori rispetto a quelle centrali che hanno risentito della mancanza di investitori, passati dal 26,8% del 2019 al 24,1% del. Tra le macroaree che hanno subito questo trend ci sono Stazione Centrale-Fulvio Testi (-1,7%) e Navigli-Famagosta (-2,2%). Negli ...

