Memorial Paolo d’Aloja: Italia in evidenza nella prima giornata di finali (Di sabato 17 aprile 2021) Monopolio azzurro nella prima giornata di finali del Memorial Paolo d’Aloja a Piediluco. L’Italremo agli ordini del Direttore Tecnico Francesco Cattaneo, sulle acque di casa conquista sette vittorie tra i Senior, iniziando con lo squillo del quattro senza maschile bronzo europeo in carica di Matteo Castaldo, Bruno Rosetti, Giovanni Abagnale e Marco Di Costanzo, che vince sui compagni di azzurro Davide Comini, Matteo Sandrelli, Emanuele Gaetani Liseo e Luca Parlato, argento, e sull’Italia di Jacopo Frigerio, Davide Verità, Alessandro Bonamoneta e Nicolas Castelnovo. Nel singolo maschile, è oro per Gennaro Di Mauro, mentre il bronzo alle spalle del Belgio è appannaggio di Simone Martini. Vittoria azzurra anche nel singolo femminile, grazie a Veronica ... Leggi su nonsolonautica (Di sabato 17 aprile 2021) Monopolio azzurrodidela Piediluco. L’Italremo agli ordini del Direttore Tecnico Francesco Cattaneo, sulle acque di casa conquista sette vittorie tra i Senior, iniziando con lo squillo del quattro senza maschile bronzo europeo in carica di Matteo Castaldo, Bruno Rosetti, Giovanni Abagnale e Marco Di Costanzo, che vince sui compagni di azzurro Davide Comini, Matteo Sandrelli, Emanuele Gaetani Liseo e Luca Parlato, argento, e sull’di Jacopo Frigerio, Davide Verità, Alessandro Bonamoneta e Nicolas Castelnovo. Nel singolo maschile, è oro per Gennaro Di Mauro, mentre il bronzo alle spalle del Belgio è appannaggio di Simone Martini. Vittoria azzurra anche nel singolo femminile, grazie a Veronica ...

