Meloni licenzia Speranza: “Contro di lui 50mila firme in 24 ore, ormai lo difende solo Lerner” (video) (Di sabato 17 aprile 2021) “A più di un anno dall’inizio della pandemia nulla è cambiato. Continuano i Controsensi e le prese in giro nei confronti di milioni di italiani in ginocchio”. Esordisce così il post che accompagna il video su Facebook di Giorgia Meloni, dedicato alle riaperture e alle ultime misure annunciate dal governo Draghi. Il video della leader di Fratelli d’Italia Le riaperture sono una “boutade comunicativa”, osserva la leader di Fratelli d’Italia perché “se piove non lavori e non puoi lavorare all’interno”. La Meloni sottolinea che ristoranti e bar potranno tornare “a utilizzare i loro spazi interni il primo giugno, tra un mese e mezzo. Neanche Conte aveva lavorato così”, perchè lo scorso anno, dopo il lockdown, “aveva permesso la riapertura degli spazi interni il 18 maggio”. La leader di Fratelli d’Italia ha ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 aprile 2021) “A più di un anno dall’inizio della pandemia nulla è cambiato. Continuano isensi e le prese in giro nei confronti di milioni di italiani in ginocchio”. Esordisce così il post che accompagna ilsu Facebook di Giorgia, dedicato alle riaperture e alle ultime misure annunciate dal governo Draghi. Ildella leader di Fratelli d’Italia Le riaperture sono una “boutade comunicativa”, osserva la leader di Fratelli d’Italia perché “se piove non lavori e non puoi lavorare all’interno”. Lasottolinea che ristoranti e bar potranno tornare “a utilizzare i loro spazi interni il primo giugno, tra un mese e mezzo. Neanche Conte aveva lavorato così”, perchè lo scorso anno, dopo il lockdown, “aveva permesso la riapertura degli spazi interni il 18 maggio”. La leader di Fratelli d’Italia ha ...

Advertising

Profilo3Marco : RT @SecolodItalia1: Meloni licenzia Speranza: “Contro di lui 50mila firme in 24 ore, ormai lo difende solo Lerner” (video) - Fa60za1 : RT @SecolodItalia1: Meloni licenzia Speranza: “Contro di lui 50mila firme in 24 ore, ormai lo difende solo Lerner” (video) - GHERARDIMAURO1 : RT @SecolodItalia1: Meloni licenzia Speranza: “Contro di lui 50mila firme in 24 ore, ormai lo difende solo Lerner” (video) - GIOVANNISETTAN1 : RT @SecolodItalia1: Meloni licenzia Speranza: “Contro di lui 50mila firme in 24 ore, ormai lo difende solo Lerner” (video) - SecolodItalia1 : Meloni licenzia Speranza: “Contro di lui 50mila firme in 24 ore, ormai lo difende solo Lerner” (video)… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni licenzia Taiwan, deraglia treno: almeno 36 morti Read More In Evidenza Sondaggi politici: è sempre Lega primo partito ma Meloni e Conte i più amati ... Read More News Air Italy licenzia 1363 dipendenti 1 Aprile 2021 Licenziamenti collettivi per 1363 ...

Lite per strada a Bari: 45enne morto in ospedale Read More In Evidenza Sondaggi politici: è sempre Lega primo partito ma Meloni e Conte i più amati ... Read More News Air Italy licenzia 1363 dipendenti 1 Aprile 2021 Licenziamenti collettivi per 1363 ...

Meloni licenzia Speranza: "Contro di lui 50mila firme in 24 ore, ormai lo difende solo Lerner"... Secolo d'Italia Read More In Evidenza Sondaggi politici: è sempre Lega primo partito mae Conte i più amati ... Read More News Air Italy1363 dipendenti 1 Aprile 2021 Licenziamenti collettivi per 1363 ...Read More In Evidenza Sondaggi politici: è sempre Lega primo partito mae Conte i più amati ... Read More News Air Italy1363 dipendenti 1 Aprile 2021 Licenziamenti collettivi per 1363 ...