Melissa Satta e Boateng ancora insieme | ma l’occasione è imperdibile!

(Di sabato 17 aprile 2021) Salvare le cose migliori:si incontrano come ai bei tempi, perchè ci sono momenti in cui non si può dire di no.e Kevin Princenon sono più marito e moglie dallo scorso dicembre ma tra di loro continua un grandissimo sentimento di affetto e stima. Subito L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

sportmediaset : Melissa Satta e Lamborghini, binomio vincente ?? Ecco un anticipo di quello che vedremo nella seconda puntata di Dri… - Agostino76Nigro : @M49liberorso Neanche una sbirciata, che si stata una, ad Elisabetta Canalis e Melissa Satta? - IlProfeta1908 : @DucaAndrea85 E pensare che farei anch'io la stessa cosa con la mia ragazza se bussasse alla mia porta Melissa Satta... - labollabot : Guarda che siamo andati tutti a scuola Melissa Satta Geppi Cucciari G’Day - labollabot : Il tweet di Melissa Satta G’Day -

Ultime Notizie dalla rete : Melissa Satta

Una chioma spettinata schiacciata contro il cuscino. È quella di Maddox , il figlio die Kevin - Prince Boateng , che oggi compie 7 anni. Per festeggiare il figlio, la showgirl ha pensato a una mini festicciola in casa con tanto di palloncini e biscotti in stile Ninja ...A proposito di veline, chi non ricorda l'ex velina bionda Thais Souza Wiggers ? Ha fatto parte del cast del programma dal 2005 al 2007 in coppia con un'altra bellissima della tv,. ...Dal 2005 al 2007 ha incantato il pubblico ballando sul bancone di Striscia la Notizia: ecco Thais Souza Wiggers dopo tutti questi anni.Melissa Satta e Kevin Prince Boateng nella stessa casa dopo la separazione ma solo per un evento davvero importante ...