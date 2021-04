Max Giusti: «Dal palco al motocross, la mia passione su due ruote» (Di sabato 17 aprile 2021) «La passione per il motocross è nata quando ero bambino. A Fermo mio padre mi portava a vedere le gare. C’era un campione proprio di Fermo, Franco Perfini, che era il mio idolo e lo è ancora». Non è un campione di motocross a raccontare questa storia, è un attore e conduttore, uno di quelli che fanno sorridere, Max Giusti. Leggi su vanityfair (Di sabato 17 aprile 2021) «La passione per il motocross è nata quando ero bambino. A Fermo mio padre mi portava a vedere le gare. C’era un campione proprio di Fermo, Franco Perfini, che era il mio idolo e lo è ancora». Non è un campione di motocross a raccontare questa storia, è un attore e conduttore, uno di quelli che fanno sorridere, Max Giusti.

Max Giusti: «Dal palco al motocross, la mia passione su due ruote» Si sente un ragazzino Max Giusti quando sale in moto. Nel fine settimana partecipa al Campionato Europeo Motocross d’Epoca, che si svolge a Maggiora, in provincia di Novara ...

Motocross a Maggiora, l’attore Max Giusti all’Europeo d’Epoca Max Giusti, attore romano appassionato di motocross, sarà tra i 350 iscritti dell’Europeo d’Epoca di motocross sul circuito piemontese di Maggiora. “Avrò una Ktm 250 del 1985. Quando giro con Cairoli ...

