Max Giusti al Campionato Europeo Motocross d'Epoca: 'Così a quasi 53 anni torno ragazzino' (Di sabato 17 aprile 2021) L'entusiasmo e la passione non conoscono limiti né età: 'Dopo 33 anni mi sto divertendo tantissimo con la stessa moto del 1986'. A far tornare 'ragazzino' è Max Giusti, che oggi e domani partecipa al ... Leggi su leggo (Di sabato 17 aprile 2021) L'entusiasmo e la passione non conoscono limiti né età: 'Dopo 33mi sto divertendo tantissimo con la stessa moto del 1986'. A far tornare '' è Max, che oggi e domani partecipa al ...

Advertising

marrovello : Non è Max Giusti, vero? @stanzaselvaggia #tvtalk - zazoomblog : Max Giusti: «Dal palco al motocross la mia passione su due ruote» - #Giusti: #palco #motocross #passione… - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (A Maggiora c’è l’attore Max Giusti nell’Europeo d’Epoca) è stato pubblicato su Motorm… - mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (A Maggiora c’è l’attore Max Giusti nell’Europeo d’Epoca) è stato pubblicato sul sito… - max_peds : @Datafriedkin @friedkingroup @OfficialASRoma A me non fa impazzire, un integralista del possesso palla e della cost… -

Ultime Notizie dalla rete : Max Giusti Max Giusti al Campionato Europeo Motocross d'Epoca: 'Così a quasi 53 anni torno ragazzino' L'entusiasmo e la passione non conoscono limiti né età: 'Dopo 33 anni mi sto divertendo tantissimo con la stessa moto del 1986'. A far tornare 'ragazzino' è Max Giusti, che oggi e domani partecipa al Campionato Europeo Motocross d'Epoca, che si svolge a Maggiora (Novara) in tappa singola sul tracciato italiano. La FIM Europe, la FMI e FX Action ...

Max Giusti: "Dal palco al motocross, la mia passione su due ruote" Non è un campione di motocross a raccontare questa storia, è un attore e conduttore, uno di quelli che fanno sorridere, Max Giusti . Da qualche anno ha ritrovato la sua passione. Citando Antonello ...

Motocross a Maggiora, l’attore Max Giusti all’Europeo d’Epoca La Gazzetta dello Sport Max Giusti: «Dal palco al motocross, la mia passione su due ruote» Si sente un ragazzino Max Giusti quando sale in moto. Nel fine settimana partecipa al Campionato Europeo Motocross d’Epoca, che si svolge a Maggiora, in provincia di Novara ...

Motocross a Maggiora, l’attore Max Giusti all’Europeo d’Epoca Max Giusti, attore romano appassionato di motocross, sarà tra i 350 iscritti dell’Europeo d’Epoca di motocross sul circuito piemontese di Maggiora. “Avrò una Ktm 250 del 1985. Quando giro con Cairoli ...

L'entusiasmo e la passione non conoscono limiti né età: 'Dopo 33 anni mi sto divertendo tantissimo con la stessa moto del 1986'. A far tornare 'ragazzino' è, che oggi e domani partecipa al Campionato Europeo Motocross d'Epoca, che si svolge a Maggiora (Novara) in tappa singola sul tracciato italiano. La FIM Europe, la FMI e FX Action ...Non è un campione di motocross a raccontare questa storia, è un attore e conduttore, uno di quelli che fanno sorridere,. Da qualche anno ha ritrovato la sua passione. Citando Antonello ...Si sente un ragazzino Max Giusti quando sale in moto. Nel fine settimana partecipa al Campionato Europeo Motocross d’Epoca, che si svolge a Maggiora, in provincia di Novara ...Max Giusti, attore romano appassionato di motocross, sarà tra i 350 iscritti dell’Europeo d’Epoca di motocross sul circuito piemontese di Maggiora. “Avrò una Ktm 250 del 1985. Quando giro con Cairoli ...