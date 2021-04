Maurizio Crozza è Miguel Bosè: “Ho pippato di tutto, anche il Dixan. Adesso ho smesso, ho iniziato a ragionare e sono diventato negazionista” (Di sabato 17 aprile 2021) Straordinario Maurizio Crozza per la prima volta veste i panni di Miguel Bosè e in un’intervista esclusiva – concessa a “Fratelli di Crozza”, in onda tutti i venerdì in prima serata su NOVE – dichiara che il Covid non esiste: “Ho imparato a ragionare con la mia cabeza e son diventato negazionista proprio perché ho smesso con la droga… perché si vede che ho smesso, no? Io ho pippato talmente tanto che dovrei smaltire tutto entro il 2026. Si vede che sono normale?!? Lo vuoi negare? Allora sei negazionista pure tu! O neghi de negare che io sono normale! Live streaming ed episodi completi solo su discovery+ L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) Straordinarioper la prima volta veste i panni die in un’intervista esclusiva – concessa a “Fratelli di”, in onda tutti i venerdì in prima serata su NOVE – dichiara che il Covid non esiste: “Ho imparato acon la mia cabeza e sonproprio perché hocon la droga… perché si vede che ho, no? Io hotalmente tanto che dovrei smaltireentro il 2026. Si vede chenormale?!? Lo vuoi negare? Allora seipure tu! O neghi de negare che ionormale! Live streaming ed episodi completi solo su discovery+ L'articolo proviene da Il Fatto ...

