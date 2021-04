Maurizio Costanzo, Nina Soldano dice di lui Quando non lavoravo più …” (Di sabato 17 aprile 2021) Nina Soldano è stata una delle protagoniste principali della soap opera Un posto al sole, che come sappiamo va in onda su Rai3 ormai da tantissimi anni. L’attrice ha interpretato i panni di Marina Giordano per diverso tempo nella soap, ma poi ad un certo punto il suo personaggio sembra sia stato messo da parte dagli sceneggiatori. Quando questo è accaduto, il pubblico di Un posto al sole sembra che si sia ribellato e ovviamente questa dimostrazione di affetto, non ha potuto che fare tanto piacere a Nina. Nina Soldano, il ritorno sul set di Un posto al sole L’attrice però sembra essere pronta al ritorno, anche se effettivamente non ha potuto dire nulla al riguardo per rispetto dei termini contrattuali. L’attrice però si è concessa un’intervista al settimanale Nuovo TV, parlando ... Leggi su baritalianews (Di sabato 17 aprile 2021)è stata una delle protagoniste principali della soap opera Un posto al sole, che come sappiamo va in onda su Rai3 ormai da tantissimi anni. L’attrice ha interpretato i panni di Marina Giordano per diverso tempo nella soap, ma poi ad un certo punto il suo personaggio sembra sia stato messo da parte dagli sceneggiatori.questo è accaduto, il pubblico di Un posto al sole sembra che si sia ribellato e ovviamente questa dimostrazione di affetto, non ha potuto che fare tanto piacere a, il ritorno sul set di Un posto al sole L’attrice però sembra essere pronta al ritorno, anche se effettivamente non ha potuto dire nulla al riguardo per rispetto dei termini contrattuali. L’attrice però si è concessa un’intervista al settimanale Nuovo TV, parlando ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : 'Sii spontaneo e abbi la tua età' ? #IlPuntoZ - Costanzo : Relazioni sentimentali e non solo! Venite nel backstage della quarta puntata del #MaurizioCostanzoShow per scoprire… - 28HABITX : RT @_xdefencelessx_: @28HABITX E Maurizio Costanzo - _xdefencelessx_ : @28HABITX E Maurizio Costanzo - Babilitti1 : RT @MaxdaAcilia: @Babilitti1 @vladiluxuria Si facessero aiutare, come ha detto la ragazza da Maurizio Costanzo -