Masters 1000 Montecarlo: Tsitsipas domina Evans e conquista la finale (Di sabato 17 aprile 2021) Stefanos Tsitsipas è il primo finalista del Masters 1000 di Montecarlo. Il greco ha sconfitto il britannico Daniel Evans in due set con un perentorio 6-2 6-1 in poco più di un'ora di gioco. Una semifinale dominata dal numero cinque del mondo, che va a caccia del suo primo 1000 della carriera, mentre per Evans ci sono comunque gli applausi per un cammino straordinario, che lo ha visto eliminare anche Novak Djokovic negli ottavi di finale. Tsitsipas ha subito due palle break in apertura di primo set, ma Evans si salva. Il break arriva comunque nel quarto gioco con il greco che tenta l'allungo. Evans, però, reagisce subito e trova l'immediato controbreak. Il britannico ha ...

