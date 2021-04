Massimo Giletti, malattia diagnostica da bambino: «Sono stato ricoverato più volte» (Di sabato 17 aprile 2021) Siamo abituati a vedere Massimo Giletti sempre pieno di energia, in forma smagliante, soprattutto alla conduzione del programma di La 7 “Non è l’Arena”. Tuttavia, il presentatore, qualche tempo fa, ha confessato a “Ok Salute e Benessere” di aver sofferto in passato di gravi problemi di salute. Di che si tratta? Di difficoltà che un uomo sportivo come lui è riuscito a superare con forza. leggi anche l’articolo —> Bianca Guaccero, malattia dopo la gravidanza: «Devo seguire una terapia per tutta la vita» Massimo Giletti e la malattia diagnostica da bambino: «Sono stato ricoverato più volte» L’intervista ad “Ok Salute e Benessere” risale al settembre del 2020: «L’attività fisica è ... Leggi su urbanpost (Di sabato 17 aprile 2021) Siamo abituati a vederesempre pieno di energia, in forma smagliante, soprattutto alla conduzione del programma di La 7 “Non è l’Arena”. Tuttavia, il presentatore, qualche tempo fa, ha confessato a “Ok Salute e Benessere” di aver sofferto in passato di gravi problemi di salute. Di che si tratta? Di difficoltà che un uomo sportivo come lui è riuscito a superare con forza. leggi anche l’articolo —> Bianca Guaccero,dopo la gravidanza: «Devo seguire una terapia per tutta la vita»e lada: «più» L’intervista ad “Ok Salute e Benessere” risale al settembre del 2020: «L’attività fisica è ...

