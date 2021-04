Mascherine | ecco come riconoscere se sono veramente certificate

Leggi su viaggiarealverde

(Di sabato 17 aprile 2021) Oggi un accessorio entrato di prepotenza nelle nostre vite e nella nostra quotidianitàle; non se ne può fare a meno, compagne di vita nostro malgrado ci accompagnano nelle nostre uscite: usa e getta, di stoffa, chirurgiche, filtranti, l’importante è che sianoper essere davvero sicure. Mariconoscerle? Le caratteristiche Ci ha pensato il sito Altroconsumo a dare alcune indicazioni perl’affidabilità delle, di vari tipi: Lechirurgiche, per legge,classificatedispositivi medici. devono assicurare non solo il rispetto della normativa generale dei dispositivi medici (Dir. 93/42/CEE) ma anche soddisfare i requisiti imposti dalla norma tecnica EN ...