Marvel's Spider-Man Miles Morales vince l'Annie Award per le migliori animazioni dei personaggi (Di sabato 17 aprile 2021) Marvel's Spider-Man Miles Morales ha conquistato un altro successo: il titolo Insomniac Games, uscito al lancio della PlayStation 5, è stato premiato agli Annie Awards con l'Outstanding Achievement for Character Animation in a Video Game, ovvero il premio per le migliori animazioni di un personaggio. L'opera è riuscita a battere una concorrenza agguerrita, composta da The Last of Us Part 2 di Naughty Dog, Ori and the Will of the Wisps di Moon Studios e League of Legends di Riot Games. Il premio è una entry piuttosto recente negli annali degli Annie Awards, istituito solo dal 2015: i precedenti vincitori furono, in ordine, Assassin's Creed Unity, Evolve, Uncharted 4, Cuphead, GRIS e Unruly Heroes. Leggi ... Leggi su eurogamer (Di sabato 17 aprile 2021)'s-Manha conquistato un altro successo: il titolo Insomniac Games, uscito al lancio della PlayStation 5, è stato premiato aglis con l'Outstanding Achievement for Character Animation in a Video Game, ovvero il premio per ledi uno. L'opera è riuscita a battere una concorrenza agguerrita, composta da The Last of Us Part 2 di Naughty Dog, Ori and the Will of the Wisps di Moon Studios e League of Legends di Riot Games. Il premio è una entry piuttosto recente negli annali deglis, istituito solo dal 2015: i precedenti vincitori furono, in ordine, Assassin's Creed Unity, Evolve, Uncharted 4, Cuphead, GRIS e Unruly Heroes. Leggi ...

Advertising

Nerdmovieprod : Spider-Man – No Way Home: Jon Favreau tornerà come Happy Hogan #marvel #NoWayHome #spider-man - txsl96 : RT @gralvst: ragazzi se leggete scrivetemi in privato in caso siete interessati ad un evento virtuale con #tomholland grazie <3 #Spider #Sp… - spideyxmalfoy : RT @gralvst: ragazzi se leggete scrivetemi in privato in caso siete interessati ad un evento virtuale con #tomholland grazie <3 #Spider #Sp… - gralvst : ragazzi se leggete scrivetemi in privato in caso siete interessati ad un evento virtuale con #tomholland grazie <3… - Lupi60 : Spider-Man – Tornando a casa bellissimo @panini @marvel -