Marisa Laurito a Verissimo | ' Quando ho scoperto la mia vita precedente ho capito perché non ho avuto figli'

(Di sabato 17 aprile 2021)si racconta a e presenta la sua autobiografia 'Unascapricciata'. Con Silvia Toffanin ripercorre l'infanzia e la lunga gavetta. L'attrice sta per compiere un compleanno importante ...

Advertising

zazoomblog : Verissimo Marisa Laurito: “Sono stata molto male” - #Verissimo #Marisa #Laurito: #“Sono - ClarabellaBest : #Verissimo Guarda 'Marisa Laurito: l'intervista integrale' su Mediaset Play - zazoomblog : Marisa Laurito e la mancata maternità: il racconto - #Marisa #Laurito #mancata #maternità: - meenoo___ : Ma in tutto ciò Marisa Laurito che sopracciglia ha? ?? #verissimo - Silence41536016 : Marisa Laurito: ‘Penso che i figli si debbano fare con la persona giusta e che abbiano bisogno di un maschile e di… -

Ultime Notizie dalla rete : Marisa Laurito

si racconta a e presenta la sua autobiografia 'Una vita scapricciata'. Con Silvia Toffanin ripercorre l'infanzia e la lunga gavetta. L'attrice sta per compiere un compleanno importante ...è stata protagonista della puntata di Verissimo andata in onda sabato 17 aprile. L'attrice, confidandosi con la conduttrice Silvia Toffanin , ha toccato un tema molto delicato: la ...Marisa Laurito si racconta a Verissimo e presenta la sua autobiografia "Una vita scapricciata". Con Silvia Toffanin ripercorre l'infanzia e la lunga gavetta. L'attrice sta ...Marisa Laurito, protagonista dell'ultima puntata di Verissimo, ha toccato un tema delicato: la maternità. L'attrice ha svelato perché non ha avuto figli.