Maria De Filippi nomina Ballando e Il Cantante Mascherato

Leggi su biccy

(Di sabato 17 aprile 2021) Per anni i loro prodotti si sono scontrati, i media le hanno paragonate e sono nate delle vere faide tra i loro fan, no, non sto parlando di Lady Gaga e Madonna, ma diDee Milly Carlucci. Tra i periodi di “buona” e le letterine arrivate al Biscione, adesso pare che i rapporti tra le due conduttrici siano più che buoni. Così buoni che Kween Mary ieri ha invitato Raimondo Todaro a corte. La voce fuori campo della padrona di casa ha accolto l’ospite ed ha ancheto i programmi della concorrenza. “Ciao Raimondo, intanto io ti dico grazie, grazie davvero per essere qui. Prima di tutto voglio farti i miei complimenti. Per cosa? Percon le Stelle e Ile la tua carriera”. Io così…Deha presentato ...