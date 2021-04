Manchester United-Burnley (domenica, ore 17:00): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 17 aprile 2021) Entrambi i club arrivano a questo appuntamento più o meno con gli stessi punti di vantaggio sulle rispettive inseguitrici. I Red Devils hanno nove punti di margine rispetto al quinto posto mentre i Clarets ne hanno sette rispetto al terzultimo, ma avendo una gara in mano. Ole Gunnar Solskjaer, grazie alle squalifiche del capitano Harry InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 17 aprile 2021) Entrambi i club arrivano a questo appuntamento più o meno con gli stessi punti di vantaggio sulle rispettive inseguitrici. I Red Devils hanno nove punti di margine rispetto al quinto posto mentre i Clarets ne hanno sette rispetto al terzultimo, ma avendo una gara in mano. Ole Gunnar Solskjaer, grazie alle squalifiche del capitano Harry InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

goal : Manchester United cruise into the Europa League semi-finals ?? #UEL - EuropaLeague : GOAL! Manchester United 1-0 Granada (Cavani 6'). AGG: 3-0 #UEL - Eurosport_IT : ????????????????????!!!! Basta un 1-1 all’Olimpico alla #Roma che va in semifinale di Europa League, affronterà il Manchest… - infobetting : Manchester United-Burnley (domenica, ore 17:00): formazioni, quote, pronostici - infoitsport : Calciomercato Lazio, le big d'Europa tentano Milinkovic-Savic: ci sono Manchester United e Psg -