Maltempo, da domani scatta l’allerta meteo gialla (Di sabato 17 aprile 2021) La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di colore Giallo per piogge e temporali valevole dalle 12 di domani, domenica 18 aprile, alle 12 di lunedì 19 aprile. Su tutte le zone, ad esclusione della 4 (Alta Irpinia e Sannio) e della 7 (Tanagro), si prevedono locali rovesci e temporali che, in alcuni punti, potrebbero essere anche intensi. Le precipitazioni saranno accompagnate da raffiche di vento. Sono possibili, inoltre, fulmini e grandine. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da rapidità di evoluzione. Tra le conseguenze derivanti dal quadro meteo previsto, la protezione civile regionale evidenzia, tra l’altro, possibili fenomeni franosi e caduta massi anche in assenza di precipitazioni. A causa delle raffiche di vento, inoltre, saranno possibili danni ... Leggi su ildenaro (Di sabato 17 aprile 2021) La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allertacon criticità idrogeologica di colore Giallo per piogge e temporali valevole dalle 12 di, domenica 18 aprile, alle 12 di lunedì 19 aprile. Su tutte le zone, ad esclusione della 4 (Alta Irpinia e Sannio) e della 7 (Tanagro), si prevedono locali rovesci e temporali che, in alcuni punti, potrebbero essere anche intensi. Le precipitazioni saranno accompagnate da raffiche di vento. Sono possibili, inoltre, fulmini e grandine. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da rapidità di evoluzione. Tra le conseguenze derivanti dal quadroprevisto, la protezione civile regionale evidenzia, tra l’altro, possibili fenomeni franosi e caduta massi anche in assenza di precipitazioni. A causa delle raffiche di vento, inoltre, saranno possibili danni ...

