Maglia del Napoli firmata Marcelo Burlon: ma l’avevamo già vista in un film (Di sabato 17 aprile 2021) E’ in arrivo la nuova Maglia del Napoli, un’edizione limitata firmata dal famosissimo Marcelo Burlon. La copia esatta in un film Il mondo della moda parla di Napoli. Marcelo Burlon… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 17 aprile 2021) E’ in arrivo la nuovadel, un’edizione limitatadal famosissimo. La copia esatta in unIl mondo della moda parla di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

OfficialASRoma : ?????? In casa, in Europa e in maglia bianca Aldair ha segnato la sua unica doppietta in giallorosso ???? Era Roma-G… - romeoagresti : Precisazione: #CR7 non ha gettato a terra nessuna maglia al termine del match. Un raccattapalle gli ha chiesto la c… - ZZiliani : Ad #Allegri dice “Ti sei cacato sotto” dopo #JuveAiax e lo fa licenziare; #Sarri lo toglie con #Lokomotiv e #Milan… - Frances74642413 : Domani Ronaldo non gioca per infortunio. Secondo me è stato fermato per via del gesto della maglia lanciata con disprezzo. - ginevrapasquini : RT @dila21208923: Aka è passato dallo snobbare Sere quando ha preso la maglia del Serale per consolare Martina al consolare Sere ignorando… -