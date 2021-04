Ma quale digitale e industria 4 0 | la sfida del lavoro si vince in cura e cultura

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 17 aprile 2021) Evidentemente, oltre un anno di lockdown – seppure a fasi alterne – non ci è bastato. Non è stato sufficiente notare, mentre stavamo a casa in cassa integrazione o in smart-working, che al supermercato frutta e verdura e in generale il cibo fresco continuavano ad arrivare. Non ci è bastato, nei momenti più bui della pandemia, realizzare quanto non solo medici e infermieri, ma anche badanti, assistenti sociali, insegnanti siano fondamentali per la nostra società. Ora che stiamo per metterci alle spalle un altro inverno difficile e iniziamo a tornare gradualmente e con cautela alle nostre care libertà, sembra che ci siamo scordati di tutto questo: siamo tornati a pensare aldio coltura comesecondario, subalterno, superato. Basta guardare ai primi numeri degli investimenti previsti Piano nazionale di ripresa e ...