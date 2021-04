Ma il riconoscimento facciale è sbagliato solo perché sbaglia?

(Di sabato 17 aprile 2021) “Il computer dice che questo sei tu” gli spiegò l’agente di polizia di Detroit mentre lo arrestava, il 9 gennaio del 2020, mostrandogli le immagini di un furto in un negozio di lusso. Non era lui. L’afroamericano Robert Williams era stato vittima di un errore della tecnologia diraccontato in questi giorni dalla MIT Technology Review. Non il primo, non l’ultimo. Al tema è dedicato il documentario Coded Bias di Shalini Kantayya, disponibile da pochi giorni su Netflix, che si candida a diventare il nuovo The Social Dilemma. Presentato al Sundance Film Festival un anno fa, ha il merito di prendere di petto un tema che ci riguarda tutti, purtroppo ancora sottovalutato. Al centro è la storia di Joy Buolamwini, 32 anni, un dottorato al MIT Media Lab, diventata celebre per aver denunciato i limiti degli algoritmi di ...

Un altro brevetto per un "sistema di interazione avanzato" potrebbe usare ile la realtà aumentata per identificare i lavoratori e proiettare statistiche su di loro, come l'...Il sistema, oltre ad essere privo di una base giuridica che legittimi il trattamento automatizzato dei dati biometrici per ila fini di sicurezza, realizzerebbe per come è ...“Il computer dice che questo sei tu” gli spiegò l’agente di polizia di Detroit mentre lo arrestava, il 9 gennaio del 2020, mostrandogli le immagini di un furto in un negozio di lusso. Non era lui. L’a ...Semaforo rosso per la tecnologia di riconoscimento facciale Sari Real Time: troppo forte secondo il Garante Privacy l'interferenza con la vita privata ...