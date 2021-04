M5S, nuovo centrosinistra e primarie ‘a scomparsa’: Calenda contro Letta (Di sabato 17 aprile 2021) Enrico Letta, oggi in Assemblea Pd, parla dell’obiettivo “finale” dei dem – cioè “quello di arrivare alle politiche con un nuovo centrosinistra guidato da noi, attorno a noi, che dialoga con il M5S” – e il leader di Azione Carlo Calenda interviene su Twitter con una domanda: “E allora in che cosa sarebbe ‘nuovo’?”. In polemica con il segretario dem, Calenda contesta poi le frasi su primarie e candidato sindaco di Roma per il partito. primarie alle quali il leader di Azione ha già detto che non parteciperà. “Non siamo un partito che decide i candidati da Roma, siamo un partito – aveva detto Letta in Assemblea Pd – che crede nella forza dei territori, del rispetto per le scelte dei territori. Stiamo dando aiuto ai territori, con la ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 17 aprile 2021) Enrico, oggi in Assemblea Pd, parla dell’obiettivo “finale” dei dem – cioè “quello di arrivare alle politiche con unguidato da noi, attorno a noi, che dialoga con il M5S” – e il leader di Azione Carlointerviene su Twitter con una domanda: “E allora in che cosa sarebbe ‘’?”. In polemica con il segretario dem,contesta poi le frasi sue candidato sindaco di Roma per il partito.alle quali il leader di Azione ha già detto che non parteciperà. “Non siamo un partito che decide i candidati da Roma, siamo un partito – aveva dettoin Assemblea Pd – che crede nella forza dei territori, del rispetto per le scelte dei territori. Stiamo dando aiuto ai territori, con la ...

